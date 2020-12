SOCIAL | Pepe Reina ed il regalo di Fine Anno: ecco come vincere una sua maglia della Lazio | FOTO

C’è ancora spazio per gli ultimi regali di fine anno 2020. Ultimi contest, poi si passerà al 2021, sperando sia migliore del precedente. Pepe Reina, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha lanciato un contest per vincere una sua maglia della Lazio. Le istruzioni per ambire al premio, si trovano nel post che pubblichiamo su questo articolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

