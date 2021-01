Buon compleanno Andreas Pereira: gli auguri della Lazio – FOTO

Spegne oggi 25 anni Andreas Pereira. Il centrocampista laziale, arrivato nella capitale in estate dal Manchester United, ha siglato un gol con la maglia biancoceleste ed ha collezionato 14 presenze. In occasione del suo compleanno la Lazio, attraverso i social ufficiali del club, ha postato il seguente messaggio per il classe ’96:

