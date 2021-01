Joaquin Correa e la paura dell’ultimo grande salto

La scorsa stagione biancoceleste iniziava sulle ali dell’entusiasmo grazie alla Coppa Italia vinta all’Olimpico contro l’Atalanta, trofeo che porta sicuramente la firma di Joaquin Correa: il fantasista argentino, che aveva portato la Lazio in finale segnando il gol decisivo a San Siro contro il Milan, siglò il 2-0 che chiuse la finale contro l’Atalanta il 15 Maggio. Un grande trionfo, grazie al quale è stato messo in chiaro l’obiettivo della stagione 2019-2020: il ritorno in Champions League. Sia tra tifosi che tra opinionisti, si credeva che per raggiungere questo traguardo fosse necessario vedere un Correa costante e presente, come quello visto in quelle gare di Coppa Italia. Le sensazioni sul ragazzo sono sempre state le stesse: un talento infinito, capace di accendersi in un casuale momento della gara e decidere il risultato finale.

Il problema sorge quando all’argentino si richiedono grinta, continuità nei novanta minuti, e soprattutto la cattiveria davanti alla porta. Fino ad ora è stato proprio questo il percorso di Correa: tanta qualità e grandi acuti, accompagnati dalla poca capacità di concretizzare quanto di buono aveva costruito appena prima. Se pensiamo a questo, la mente non può non tornare al derby di andata dello scorso anno: El Tucu mette a sedere la difesa giallorossa, fallendo poi il gol del 2-1, con un tiro debole parato da Pau Lòpez. In poche parole abbiamo due versioni di Joaquin Correa: quello che fa sognare il tifoso biancoceleste, e quello che a volte, purtroppo, lo riporta sulla terra.

Ma facciamo un passo indietro, andando a vedere come è iniziato il percorso del fantasista argentino alla corte di Simone Inzaghi. Nell’estate 2018 Correa viene acquistato dalla Lazio, che lo prende dal Siviglia per sostituire Felipe Anderson, appena ceduto al West Ham. I numeri dell’argentino a Siviglia non sono proprio esaltanti: pochi i gol realizzati, appena 5 in 47 gare, ma si è capito da subito che il suo compito principale a Roma sarebbe stato quello di sviluppare una buona chimica con Ciro Immobile, e ciò avviene da subito. Il duetto, con il passare del tempo, migliora sempre di più: Correa svuota l’area di rigore avversaria costringendo i difensori a seguirlo, con Immobile che aggredisce gli spazi che si creano. E’ successo spesso, ed è una combinazione che ha iniziato a diventare letale nella stagione 2019-2020, quella di una Lazio che vinceva sempre, e che accarezzava il sogno Scudetto prima dell’arrivo della pandemia, ma il finale della storia purtroppo lo conosciamo tutti. Il miglioramento di Correa in fase realizzata tra la prima e la seconda stagione biancoceleste in Serie A sembrerebbe evidente: nel primo anno 5 gol e 6 assist, nella Lazio che credeva al primo posto 9 gol e 2 assist. In realtà però non è così facile: l’equazione non si risolve dicendo che la Lazio era lì in alto perché Correa segnava di più. Sarebbe sbagliato dedurre questo, soprattutto perché non si darebbe il giusto valore al gigantesco lavoro che Felipe Caicedo ha attuato in zona gol la scorsa stagione.

CORREA OGGI

Ciò che si rimproverava a Correa due anni fa, oggi non è cambiato: maggiore efficacia realizzativa, soprattutto in una Lazio che arriva stabilmente davanti alla porta nell’arco dei novanta minuti. Il problema è proprio questo: se pensiamo a Joaquin Correa della stagione 2018-2019, troviamo tante differenze rispetto al giocatore odierno? La risposta probabilmente è no. Giocatore di classe e qualità, capace di colpi estemporanei, con tante similitudini che troviamo sia nei suoi gol, che nei suoi errori. In questo senso il gol a Udine della stagione 2018-2019, e quello contro lo Spezia di qualche settimana fa, rappresentano un esempio calzante: scarta la difesa, dribbling e gran tiro verso la porta. Soluzione estemporanea però, dato che altrettanti esempi si possono fare di un Correa che davanti alla porta fallisce la ghiotta occasione. Ciò che ci si chiede è se l’argentino sarà mai in grado di compiere lo step definitivo, aiutando la Lazio a restare stabilmente in alto. Un esempio lo si può fare con il suo compagno di reparto Ciro Immobile: anche il numero 17 biancoceleste è umano, e anche a lui possono capitare partite in cui non riesce a smarcarsi o a essere pericoloso, ma è sempre presente, e soprattutto caratterialmente è costantemente sul pezzo, magari andando a recuperare un pallone in fase difensiva, o chiamando il pressing sul portiere avversario. Lazio–Napoli dello scorso anno ce la ricordiamo tutti: novanta minuti di sofferenza dove la Lazio non esprime il suo miglior calcio, e Immobile con un semplice pressing sul portiere nei minuti finali, regala una vittoria al cardiopalma.

La sensazione è questa: quando Correa riuscirà a trovare questo tipo di agonismo, sarà in grado di dare una grande mano alla Lazio anche senza il dribbling o il gol, e ciò significherà che sarà maturato dal punto di vista dell’attenzione nell’arco dei novanta minuti, elemento che ad oggi è evidentemente assente. A onor del vero, bisogna ammettere che il giocatore di qualità alla Correa ha spesso il vizio di entrare e uscire dalla partita, ma questo è quello che differenzia un buon giocatore da un grande calciatore: Correa ha tutte le qualità necessarie per restare dentro alla gara, per aggredirla nei momenti giusti, e farla sua da protagonista. Si tratta solo di fare uno step dal punto di vista mentale: quando questo succederà, come tutti ci auguriamo, azioni meravigliose come quella del pareggio contro la Juventus saranno semplicemente consuetudine, e innalzeranno Joaquin Correa al ruolo di assoluto protagonista nella Lazio, e perché no anche nell’Argentina al fianco di Leo Messi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: