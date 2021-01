L’anno di mister Inzaghi: dalla vetta all’atteso rinnovo, passando per gli abbracci alla Maestrelli

E’ stato un anno difficile, non soltanto chiaramente dal punto di vista calcistico: un anno in cui si è fermato l’intero mondo e con esso anche la bella Lazio di inizio 2020. Una Lazio, quella prima della pandemia, che verrà ricordata al pari di quelle di Maestrelli e Fascetti, perchè da quelle rose lì sembrava aver ripreso il carattere, la determinazione e l’attaccamento viscerale alla maglia. Il condottiero dell’esercito è stato senza dubbio Simone Inzaghi che, arrivato in silenzio dopo la trafila nella panchina delle giovanili biancocelesti, si è imposto anche in prima squadra diventando uno dei tecnici più ambiti del panorama nazionale e non solo.

Il nodo rinnovo – C’è una questione che però sembra non riuscire a chiarirsi: quella dell’incontro tra il patron laziale Claudio Lotito ed il tecnico piacentino. Il mister, in scadenza a giugno, deve ancora mettere nero su bianco il suo prolungamento di contratto. L’appuntamento con il presidente doveva esserci durante il ritiro di Auronzo di Cadore, poi è slittato al termine del mercato, fino a posticiparsi a dopo la sosta di Natale. Ancora oggi sembra essere tutto in standby, pertanto le varie ipotesi sul futuro dell’allenatore aumentano con il passare dei giorni.

Inzaghi e la Lazio – Quello tra il tecnico e la prima squadra della capitale è un legame così forte che diventa difficile da spiegare ai tempi del calcio moderno. Per chi invece ha visto gli abbracci tra Maestrelli e Chinaglia e poi quelli tra Inzaghi ed i suoi, non servono tante parole. Probabilmente il senso di lazialità è tutto lì. Ad oggi immaginare l’allenatore lontano da Roma sembra quasi impossibile, anche se di fondo la paura di un distacco rimane viva nei tifosi e pertanto la questione relativa al rinnovo sta a cuore a tutto il popolo laziale. Quella rimessa laterale battuta “insieme” a Marusic nell’ultimo Lazio-Juventus rimanda alle immagini di una Lazio senza tempo, a quegli eventi rari che caratterizzano solo questi colori come la Lazio del primo scudetto, il gol di Fiorini, la sfilata in piazza per trattenere Signori e numerosi altri avvenimenti custoditi con affetto e gelosia negli almanacchi laziali. E’ un tecnico che prima la Lazio la tifa, poi l’allena: “ad maiora” quindi mister Inzaghi, per un futuro alla Sir Alex Ferguson.

