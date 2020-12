L’anno vecchio è finito ma qualcosa ancora qui non va: lock-Lazio e la ricerca della forma perduta

Il conto alla rovescia è stato fatto, la bottiglia è stata stappata ed ora siamo ufficialmente entrati nel nuovo anno. C’è poco da augurasi per questo 2021, c’è poco di cui poter essere felici visto che non possiamo abbracciare i nostri cari o anche un semplice amico. Tutto è cambiato da quel famoso 9 marzo 2020. Adesso l’augurio è soltanto quello di poter immaginare il nuovo anno come un cancellino che passa sulla lavagna e fa sparire i brutti ricordi. L’augurio è quello di poterci svegliare e accorgerci che tutto è stato un bruttissimo sogno, e magari poterci alzare dal letto uscire di casa, senza tornare indietro perché ci siamo dimenticati la mascherina, e magari salire in macchina per andare in un ristorante, a pranzo da un amico o allo stadio per seguire la propria squadra. Vi ricordate, il 2020 era iniziato proprio con la parola SOGNO. Era questa la parola che i tifosi biancocelesti avevano iniziato ad utilizzare, un bel SOGNO che si stava avverando giorno dopo giorno, partita dopo partita, vittoria dopo vittoria. Ma come spesso accade nei bei sogni, ci si sveglia sempre sul più bello e la magia di quel momento svanisce come se non fosse mai esistita. Il 9 marzo 2020 il tanto amato SOGNO si è interrotto, il cammino della Lazio per lo scudetto, i campionati di calcio di tutto il mondo, ogni tipo di sport, attività, professione e ogni forma di vita sociale si sono fermate, lasciando per le strade un silenzio assordante.

CI AVEVAMO CREDUTO

Prima dell’apertura delle vacanze Natalizie, che poi avrebbero chiuso il 2019, la Lazio si era ritrovata per la consueta cena di Natale, mai cena fu così piena di gioia e carica di emozioni non solo dei tifosi ma anche della stessa squadra. Simone Inzaghi guidava i suoi, momentaneamente al terzo posto, e le aspettative crescevano di giorno in giorno. L’idea dello scudetto prendeva sempre più piede, ma in pochi ci credevano davvero perché sembrava tutto troppo bello. Alcuni avevano paura soltanto a pensarci. Solo uno, un uomo, un ecuadoriano che dal 2017 veste la maglia biancoceleste si è preso la responsabilità. E durante la cena prese parola facendo impazzire compagni e tifosi gridando forte: “Vinciamo lo scudetto!!”. Abbracci, urla e festa dei giocatori e staff tecnico presente. Una carica in più per continuare a fare meglio e puntare davvero allo scudetto. Una Lazio strabiliante, capace di mettere paura a tutti e mai in difficoltà contro le grandi. Una Lazio che è riuscita a battere due volte la Juventus in 15 giorni, conquistando la Supercoppa Italiana. Una Lazio che il 29 febbrario 2020 battendo il Bologna, in un Olimpico strapieno (un’immagine a cui non siamo più abituati ormai), si ritrova da sola prima in classifica in attesa del risultato della Juventus che dopo qualche giorno sarebbe scesa in campo. Nell’aria però già si parlava di virus, si parlava di Covid-19. Questa strana ‘bestia’ che nessuno conosceva e che il 9 marzo ha costretto a chiudere l’Italia e di conseguenza anche il cammino della Lazio.

DI NUOVO IN CAMPO

Per quattro mesi l’Italia intera si è fermata, da quel 9 marzo 2020 tutti sono rimasti chiusi nelle proprie case senza poter vedere nessuno e vivendo con la paura del contagio da Covid-19. Il lockdwon era la chiave che avrebbe poi aperto alla speranza di tornare a vivere come prima, come tutti eravamo abituati. E con il passare dei giorni e dei mesi, la morsa è stata allentata con graduali riaperture (spesso anche criticate). Anche il calcio, ormai fermo da tempo, è ripartito e così anche la Lazio tornata in campo il 24 giugno contro l’Atalanta. Che casualità, nessuno avrebbe mai immaginato che la sfida che aveva aperto la volata biancoceleste per lo scudetto sarebbe poi stata la sfida che fermò definitivamente il SOGNO della Lazio. Nonostante l’Italia mostrasse segni di ripartenza, qualcuno era rimasto ancora in ‘lockdwon’. Quella Lazio che aveva incantato non c’era più, non aveva più lo stesso smalto e la stessa brillantezza. E infatti dal post-lockdown arrivarono anche pesanti sconfitte (Lecce, Sassuolo) che chiusero il sipario sulla lotta scudetto, e rischiarono di mettere in dubbio anche l’approdo in Champions League. Quello che era un sogno, rimase appunto tale e non si concretizzò, ma il vero obiettivo fu conquistato: il ritorno in Champions League.

ANCORA LOCK-LAZIO

La nuova stagione si apre tra la delusione del mancato scudetto e la gioia per la Champions League. Con un mercato non proprio ad hoc a causa di una trattativa speciale sfumata all’ultimo. Dopo circa un mese dalla fine del precendete campionato, si scendeva in campo per dar vita alla stagione 2020/2021. Le aspettative dei tifosi biancocelesti erano al massimo, curiosi di capire se la Lazio stellare del pre-lockdwon esistesse davvero o era stata soltanto un abbaglio poi svanito. Le prime quattro gare hanno dato un amaro verdetto: una sola vittoria (Cagliari), due sconfitte (Atalanta, Samp) e un pareggio (Inter). Un po’ poco per chi vuole ambire ai primi posti della classifica. Il primo dato rilevante e preoccupante è il numero di gol subiti: ben 8 in 4 partite. Il punto di forza della Lazio pre-lockdown, la difesa, si è così trasformato nel punto debole. Arriva poi la Champions e la squadra di Inzaghi cambia volto. Come se la maglia con lo stemma della competizione europea più importante e le note della musica d’ingresso dessero alla squadra una forza maggiore. Tutt’altro cammino in Champions League, dove Immobile e compagni affondano il Borussia Dortmund, alla prima gara, per 3-1 e una prestazione maiuscola. Forse era solo questione di tempo?

Ecco che, come un fulmine a cel sereno, arrivano alcune assenze importanti causate dal Covid-19 creando non pochi problemi. La squadra in campionato vince con fatica mentre in Champions sigla due pareggi importantissimi, con la sqaudra ridotta all’osso senza i giocatori migliori. Una Lazio che sembra ancora in lockdown, o meglio che va di pari passo alle repentine aperture e poi chiusure che l’Italia subisce sotto gli attacchi del virus. La ‘curva Lazio’ si alza e si abbassa, non trovando mai la stabilità. Crescono i malumori, aumentano i litigi, e qualcuno si lascia andare a qualche parola di troppo. Il patron biancoceleste cerca di calmare gli animi e sotto traccia lavora per una rivoluzione societaria che (forse) vedrà qualche addio, ma anche arrivi di livello. Alla fine però quello che conta è il campo, sempre e solo il campo. L’Udinese non è di aiuto e infligge un pesante 1-3 alla squadra di Inzaghi. Il pareggio in casa con il Dortmund sembra ridare speranze, e infatti arriva la vittoria contro lo Spezia anche se a fatica. Ancora una gara di Champions e poi Verona e Benevento colpiscono duramente. La prima con un 2-1 da brividi e la seconda con un pareggio davvero inutile per i biancocelesti. I toni si alzano dietro le quinte, e tutti finiscono sul banco degli imputati: dal direttore sportivo per il mercato al tecnico per alcune scelte di gioco. Tutto passa per Napoli e Milan: i partenopei con qualche defezione nulla possono con una Lazio che sembrava risvegliata. Ma il Milan capolista, dell’ex Pioli, non demorde e vince allo scadere in una gara rocambolesca che però ha visto la Lazio protagonista di un ottima gara. Ora tra zona rossa, arancione e gialla l’Italia è di nuovo ferma nel periodo delle feste natalizie, chissà se anche la squadra di Inzaghi tornerà prima o poi in ‘zona verde’ libera da ogni pensiero e pronta a volare più in alto. Che il 2021 possa regalarci una vita migliore e con una Lazio ritrovata e rigenerata.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: