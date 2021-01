Lazio, tra vecchi traguardi e buoni propositi per il 2021

Il 2020 è terminato ed è quindi tempo di bilanci: i primi mesi dell’anno stavano per regalare un sogno al popolo biancoceleste, l’ultima parte dell’attuale stagione ha visto i capitolini faticare in campionato ma comunque accedere nuovamente agli ottavi di finale di Champions League. Dal punto che in classifica separava la Lazio dalla capolista Juventus, alle brutte cadute contro Sampdoria ed Udinese, passando per Borussia Dortmund, Bruges e Zenit fino ad arrivare ai prossimi impegni contro i titani del Bayern Monaco. Una cavalcata impressionante quella della banda Inzaghi, che ha fatto sognare e raramente ha deluso, in un’annata indubbiamente difficile da affrontare, in cui la pandemia l’ha fatta da padrona.

Il bottino laziale del 2020 – I biancocelesti nell’anno solare hanno disputato 44 partite, collezionando 22 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte. Dimostrandosi la macchina da gol conosciuta nel tempo: sono state infatti 78 le marcature realizzate e 57 quelle subite. Il segno, senza dubbio, lo ha lasciato King Ciro che ha siglato 34 reti; subito dopo di lui Caicedo (9), Milinkovic (7), Luis Alberto (6) e Correa (4). Queste, stando ai numeri, sono le certezze da cui mister Inzaghi può ripartire, senza dimenticare però che la spinta maggiore verso i traguardi raggiunti è arrivata proprio dall’intero gruppo squadra: dall’instancabile Acerbi, al carismatico Patric, dal fondamentale Leiva, al corridore per eccellenza Lazzari, arrivando all’ultimo in ordine temporale: il leader Reina. Impossibile fare una scelta: ogni tassello del puzzle del tecnico si è incastrato alla perfezione, dando vita ad una squadra che, fino al lockdown, ha regalato bel gioco e che ora sta rimettendo nuovamente insieme tutte le parti, per completare il puzzle che a tratti, in questo avvio di stagione, sembrava mancare di qualche pezzo.

I propositi per il 2021 – La Lazio ad oggi ha lasciato lungo il cammino punti importanti per la classifica: ci sono state battute d’arresto che hanno fatto allontanare i biancocelesti dalle prime della classe. E’ stato raggiunto sì l’obiettivo degli ottavi di Champions, ma senza dubbio il primo proposito del nuovo anno è quello di riconfermare in campionato il quarto posto. Il 2021 si aprirà subito con numerose gare ravvicinate: domenica a Genova contro la squadra dell’ex Ballardini, mercoledì all’Olimpico contro la Fiorentina, poi a Parma, fino ad arrivare al derby del 15 gennaio. Si prospetta un mese intenso per la rosa di Inzaghi, che poi a febbraio se la vedrà anche con Lewandowski&Co. La speranza è che la squadra capitolina torni quella affiatata e prolifica vista prima della sosta obbligata, per dare seguito all’obiettivo Champions raggiunto e per far sì che la crescita del club passi, in primis, dalla riconferma nella massima competizione europea. L’augurio quindi per il nuovo anno è che il quarto posto ottenuto in estate possa essere solo l’inizio di un progetto dalle solide basi: ora testa al campionato per la “remuntada”, che di certo non spaventa l’affiatata banda Inzaghi.

