Lega Serie A, figuraccia social: dimentica la Lazio e la Scarpa D’oro dalla grafica degli auguri

Non è la prima volta che succede e anche questa volta la gaffe della Lega Serie A è grave. Una semplice svista? Forse.

Come era successo qualche mese fa che la Lazio non compariva nelle GIF ufficiali dei canali social, anche oggi la Serie A, per augurare un buon anno, ha pubblicato una grafica contenente i giocatori che fanno parte dell’attuale Serie A, peccato però che i giocatori nella foto fossero 19 su 20, senza nessun rappresentante della Lazio (Immobile in quanto Scarpa d’Oro ci sarebbe stato benissimo)

L’errore non è sfuggito ai tifosi biancocelesti che hanno accusato i social media manager della Lega Serie A di essere tifosi della Roma.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: