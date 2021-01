Lo sapevi che…? 7 curiosità sulla Lazio

In questo periodo di sosta dal campionato, vi lasciamo la lettura di alcune curiosità interessanti sulla S.S.Lazio, più o meno note. Tutte le informazioni sono presenti nel libro ‘’99 curiosità sulla S.S. Lazio’’ di Ambra D.

1. L’INNO. L’inno della squadra è “Vola Lazio Vola” interpretato da Toni Malco e scritto da Claudio Natili e Silvio Subelli. La prima incisione in vinile dell’inno venne cantata da tutti i giocatori.

2. LA PRIMA PARTITA. La prima partita di calcio venne giocata il 15 maggio 1904 e vide la Lazio prevalere per 3 a 0 sulla Virtus.

3. DEBUTTO IN SERIE A. Nel 1929 la Lazio debutta in serie A proprio nello stadio della Rondinella oggi dismesso.

4. TRE VITTORIE IN UN GIORNO. La Lazio vanta un evento chiamato “tre vittorie in un giorno”: la vittoria contro il Football Club di Lucca, la Spes di Livorno e la Virtus Juventusque di Livorno.

5. SIMONE INZAGHI. Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio, è stato l’unico giocatore durante la sua carriera nella stessa squadra a segnare 4 goal in Europa nella stessa partita di Champions.

6. RECORD DELLA TIFOSERIA. La Lazio detiene il record di afflusso di tifosi allo Stadio Olimpico: era il 12 maggio 1974 e la squadra biancoceleste giocava contro il Foggia, una partita emblematica che sancì la vittori del primo Scudetto della Lazio. Il numero di spettatori presenti allo Stadio Olimpico era di 78.886, record di presenze tuttora imbattuto.

7. PRIMA GUERRA MONDIALE. Alla S.S.Lazio fu data l’onorificenza come Ente Morale con Regio Decreto il 2 giugno 1921. Il motivo della suddetta onorificenza è dovuto al fatto che i dirigenti della Lazio decisero di dismettere il campo da gioco a favore dell’utilizzo dello stesso come orto per sfamare la popolazione durante la grande guerra.

