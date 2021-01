Napoli, un giocatore è risultato positivo al Covid-19 ecco il comunicato – FOTO

Non si ferma il Covid-19 nemmeno il primo giorno dell’anno nuovo. Un altro giocatore è risultato positivo, questa volta in casa Napoli. Come ha comunicato subito il club stesso, Victor Osimhen è risultato positivo al tampone effettuato al suo rientro dall’estero. Fortunamente non è stato in contatto con alcun membro del gruppo squadra ed è asintomatico.

📌 | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2021

