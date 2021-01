Radu, l’ultimo ed il primo arrivato

Una stagione iniziata con molte aspettative, una stagione che si può dire soddisfacente solo in parte, la quattordicesima per Stefan Radu, un giocatore che si sta avvicinando sempre più al record di presenze con la Lazio. Ma se da una parte la squadra biancoceleste non è stata più la stessa dopo il lockdown, dall’altra c’è da dire che la situazione di inizio stagione legata al Covid ed i vari infortuni hanno leggermente intaccato la forma della squadra biancoceleste sia in Champions che in Serie A, nonostante quest’ultima sia la competizione in cui la squadra ne ha risentito di più. Tra i giocatori infortunati ad inizio stagione è presente proprio Stefan Radu, out per più di un mese dopo l’infortunio al flessore ottenuto subito contro l’Inter alla terza giornata. Un infortunio che si rivelò di lì a poco un duro colpo per la squadra biancoceleste, ancora alle prese con l’assenza di Luiz Felipe che aveva subìto un duro colpo alla caviglia durante l’amichevole contro il Frosinone il mese prima ed Hoedt che ancora non era stato ufficializzato come nuovo acquisto. Lì per lì l’unico rincalzo possibile fu quello di Bastos, che rispose presente nonostante fosse sul punto di partire già da tempo, ma il vero problema per Inzaghi nacque in ottica futura, con delle rotazioni limitate ed una difesa che, a livello numerico, non aveva subito variazioni dall’anno precedente.

L’ultimo arrivato

Proprio per questo problema legato alle rotazioni e ad una difesa che trovava esperienza solamente nella figura di Acerbi che il ritorno di Radu in squadra è stato accolto con molta felicità da tutto l’ambiente e da Inzaghi, che dal momento del suo ritorno in campo, in campionato, non lo ha mai tolto dalla squadra titolare. Una forza e sicurezza aggiunta, l’ultimo tassello arrivato, tra i giocatori che erano indisponibili, per completare una difesa che da inizio stagione non era mai stata senza qualche problema di numero, tanto che persino Parolo è stato adattato come difensore. Una difesa che, però, sta deludendo rispetto a quanto fatto nella passata stagione. Una difesa che nel suo schieramento titolare è tale e quale a quella dello scorso anno. A delle prove ottime da parte di questa, come nel caso della partita col Napoli, si sono alternati diversi errori difensivi e di distrazione, come anche quello dello stesso Radu contro il Verona. Ma la stagione è ancora lunga per rialzare la china e tirare fuori la vera difesa biancoceleste.

Il primo arrivato

Stefan Radu possiede inoltre un primato molto importante e particolare all’interno dell’attuale rosa. Non solo è colui che è alla Lazio da più tempo, ben 14 stagioni, ma nella storia della Lazio è l’unico, insieme a Pino Wilson, ad aver fatto parte della Lazio in tre decenni diversi. Giunse infatti in prestito alla Lazio nel Gennaio del 2008, con diritto di riscatto fissato a 5,5 mln. Nonostante non ebbe molte occasioni per poter mettersi in mostra, la squadra biancoceleste decise di puntare sul giovane giocatore rumeno riscattandolo e fornendo così all’allora allenatore Delio Rossi una valida alternativa per il suo quartetto difensivo. Più precisamente un ricambio per l’allora difensore centrale Cribari. Negli anni successivi guadagnò sempre più la fiducia di Ballardini prima e di Reja poi, tanto da ottenere un posto da titolare fisso e far interessare diverse squadre importanti, tra cui anche il Bayern Monaco. Ma la Lazio decise di continuare a puntare sul giocatore, adattato da Reja come terzino sinistro nella difesa titolare. Le sue buone prestazioni lo consacrarono così come un ottimo terzino sinistro dotato di una discreta spinta ed un’ottima copertura a livello difensivo, dato anche il suo passato come centrale. L’arrivo di Inzaghi, peraltro suo ex compagno, sulla panchina della Lazio decretò il cambio modulo della squadra biancoceleste in una difesa a tre che sembrava fatta a pennello per il difensore rumeno, che ormai da 4 anni si è appropriato del centro-sinistra e, infortuni a parte, raramente si lascia superare nelle gerarchie del tecnico.

I suoi numeri in biancoceleste

Nonostante fosse alla Lazio dal 2008, ha dovuto aspettare la stagione 2012-2013 per siglare le sue prime reti in biancoceleste, peraltro 3 reti a distanza di pochi mesi. Considerando però la qualità di alcuni suoi gol, forse attendere ne è valsa la pena. I primi due gol sono arrivati nella stessa maniera, da un calcio d’angolo, rispettivamente in Europa League nella trasferta vinta 4-1 contro il Maribor ed in Coppa Italia nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Catania, nella stessa edizione gloriosa della finale vinta contro la Roma il 26 Maggio. In Serie A il gol è arrivato poco tempo dopo contro il Pescara nella partita vinta 2-0. In quell’occasione Radu fece un tiro potentissimo che si insaccò alle spalle del portiere sotto la traversa. Nei tempi a seguire arrivarono altri gol di questa fattura, tra cui anche quello contro il Sassuolo nella stagione successiva e quello contro il Genoa la passata stagione. A livello di presenze, invece, con 391, si trova a -10 da Giuseppe Favalli, che attualmente detiene il maggior numero di presenze nella storia della Lazio. Radu è dunque prossimo a raggiungere uno dei record più importanti che si possano avere con un club.

CLICCA QUI PER RIVEDERE ALCUNI GOL DI RADU CON LA LAZIO

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: