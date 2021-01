SOCIAL | L’ironia del nuovo portavoce Roberto Rao sulla grafica della Lega di Serie A – FOTO

Anno nuovo, nuove abitudini? Assolutamente no, e lo dimostra la Lega di Serie A che pubblica una grafica in vista della ripresa del campionato all’apertura del nuovo anno raffigurando tutte le sqaudre, tutte tranne una. Ancora una volta la gaffe è con la Lazio, infatti manca proprio la squadra biancoceleste nell’immagine. Errore che non è sfuggito ai tifosi e a quanto pare nemmeno alla società stessa che attraverso il nuovo portavoce si è ironicamente meravigliata del fatto. Roberto Rao, arrivato per sostituire Arturo Diaconale, ha infatti ironizzato sul suo profilo Twitter pubblicando la grafica (poi rimossa) della Lega così scrivendo: “Come per magia. Grazie a tutti i tifosi con gli occhi sempre aperti. #MancavaLaPiùBella @OfficialSSLazio”. Subito pronto poi a rispondere ancora all’immagine corretta con Immobile raffigurato al centro e più in alto di tutti: “Adesso sì. Sempre più in alto. #LaPiùBella”.

Come per magia. Grazie a tutti i tifosi con gli occhi sempre aperti. #MancavaLaPiùBella @OfficialSSLazio https://t.co/Cd4IOBnJt4 — Roberto Rao (@robertorao) January 1, 2021

