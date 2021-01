Wesley Hoedt e la Lazio: una favola fatta di seconde possibilità, scetticismo e rivalsa

La storia tra Wesley Hoedt e la Lazio sembra destinata a non finire, almeno per il momento. Nel mondo del calcio sono pochi i giocatori che scelgono di far ritorno in una squadra, a meno che non ci abbiano lasciato il cuore e questo sembrerebbe proprio il caso dell’olandese.

Igli Tare lo portò per la prima volta in Italia nell’estate del 2015, dopo una lunga telenovela legata al suo acquisto dovuta alla distanza tra domanda e offerta con l’Az Alkmaar. Il difensore venne prelevato dall’Olanda con molte aspettative nonostante la giovane età, in quanto in molti lo consideravano uno dei talenti più promettenti del momento. Lo stesso Marco Van Basten, all’epoca suo vice allenatore, si disse convinto che tutti si sarebbero accorti delle capacità di Wesley. L’obbiettivo della Società, era quello di creare una coppia di centrali di difesa tutta olandese per la squadra ai tempi allenata da Stefano Pioli, composta proprio dal neo-acquisto insieme a De Vrij.

Il campo però diede responsi differenti dalle attese. Nel suo primo anno alla Lazio il numero 2 collezionò 25 presenze, alternando prestazioni sufficienti a gravi errori di ingenuità. In molti ricorderanno il 5-0 subito contro il Napoli, gara in cui Hoedt mostrò evidenti lacune nel marcare un attaccante come Gonzalo Higuain. La successiva sconfitta per 4-1 nel derby contro la Roma, costò la panchina a Pioli, al quale subentrò l’odierno allenatore Simone Inzaghi che fin da subito dimostrò piena fiducia nell’olandese. A confermarlo furono le quattro gare da titolare concesse al centrale, nei sette incontri che valsero poi la conferma in panchina del tecnico piacentino. L’anno seguente, le presenze in biancoceleste furono 23 con due reti ed un assist.

Simone Inzaghi notò immediatamente l’utilità a livello difensivo di Hoedt e le qualità tanto decantate prima del suo arrivo. La giovane età e la poca esperienza hanno sicuramente contribuito nell’andamento altalenante nelle due stagioni alla Lazio, ma lo stesso rapporto con l’allenatore ha consentito al ragazzo olandese di mettere in mostra alcune delle sue capacità. Forte fisicamente, bravo nel colpo di testa, un buon mancino nell’impostazione, doti che non passarono inosservate tanto da suscitare l’interesse di altri Club. L’offerta da parte del Southampton di 17 milioni si rivelò la migliore per entrambi le parti. La Lazio ottenne una notevole plusvalenza dopo averlo ingaggiato per solo un milione e mezzo e Hoedt ebbe la possibilità di raggiungere un traguardo importante per la propria carriera come quello della Premier League.

La cessione in Inghilterra nel 2017 gli avrebbe garantito più minutaggio, continuità ed esperienza, ma in realtà si rivelò un errore fatale. Nella prima stagione tra le file dei Saints collezionò 28 presenze ed un assist, mentre nella seconda solamente 13, arrivando nel 2019 a dover cambiare nuovamente casacca vista la sua scarsa integrazione in Premier. I due prestiti al Celta Vigo e all’Anversa erano necessari per ritrovare fiducia ed anche per ritagliarsi un posto nella nazionale olandese, con la quale contava appena 6 presenze (l’ultima risalente proprio al 2017). Due parentesi comunque altalenanti e poco convincenti, tanto da dover far ritorno al Southampton dove però era stato ormai escluso dal progetto del tecnico Hasenhuttl.

La sua fuga dall’Italia, ha avuto delle conseguenze inevitabilmente negative nella sua affermazione come difensore, probabilmente rimanendo in Serie A le sue possibilità di crescita sarebbero state maggiori. D’altronde la Lazio rappresenta comunque la squadra che gli ha garantito più presenze in carriera, 61 in totale. “Ho fatto un errore, non sarei mai dovuto andar via, ma era impossibile dire no alla Premier”, queste le sue parole dopo la partenza, a testimonianza di come il suo amore per la prima squadra della capitale non sia mai svanito. Attraverso i social ha sempre continuato a seguire la squadra, postando foto di ricordi in maglia biancoceleste e mostrando adorazione verso la città, quasi a voler inviare segnali alla Società capitolina.

Segnali che dopo tre anni sono stati accolti e che lo hanno portato nuovamente a vestire la maglia tanto ambita, grazie soprattutto alla stima che Inzaghi ha sempre riversato nei suoi confronti. Considerato dall’allenatore pronto per vestire il ruolo nella difesa a tre, in quanto conoscitore degli schemi, dell’ambiente e dei compagni, nonché cresciuto e rinforzato (quasi nove chili presi) dalle esperienze all’estero. In effetti, in questa prima parte di stagione il suo utilizzo è stato ampio soprattutto in Champions League, nella quale ha svolto prove abbastanza convincenti mettendo in campo attenzione e forza fisica.

Di certo, il suo ritorno rappresenta una bella favola fatta di seconde possibilità, proprio come in una vera storia d’amore. Rimane ora da capire se il suo andamento non si riveli ancora altalenate, o se veramente come egli stesso ha rivelato, i tre anni di lontananza lo hanno cambiato come uomo e giocatore. I prossimi sei mesi saranno importanti per lui e per il suo futuro, dovrà guadagnarsi ancora di più la fiducia della Società affinché riscatti il prestito dal Southampton, ma anche quella dei tifosi dopo lo scetticismo scatenatosi al suo rientro. Ad ogni modo, Hoedt farà parte inevitabilmente della storia della Lazio, in quanto uno dei protagonisti del raggiungimento degli ottavi di finale di Champions, traguardo che mancava da ben 13 anni.

