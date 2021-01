CdS | Calciomercato, la Lazio fissa il prezzo di Caicedo ma vuole trattenerlo

Il mercato di gennaio è alle porta e in casa Lazio si cerca una soluzione per il futuro di Felipe Caicedo. L’ecuadoregno, rimasto deluso per l’esclusione contro il Milan, domani si contenderà ancora una volta una maglia da titolare con Caicedo mentre continuano a circolare voci di mercato sul suo futuro. Su quest’ultimo punto, infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, il club biancoceleste avrebbe fissato intorno a 10 milioni la cifra per la cessione dell’attaccante. Una richiesta importante quella della dirigenza capitolina in linea con il volere d’Inzaghi il quale vorrebbe trattenere Caicedo a Roma.

