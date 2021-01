CdS | Inter, Zhang può lasciare

La crisi economica generata dalla pandemia colpisce tutto il mondo del calcio senza risparmiare nessuno. In casa Inter, la crisi Covid-19 potrebbe anche portare ad un clamoroso cambio di proprietà. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Zhang infatti avrebbe dato alla banca d’affari Rothschild il mandato per cercare nuovi azionisti, ma anche per cedere l’intero pacchetto azionario.

