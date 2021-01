CONFERENZA BALLARDINI – “Lazio squadra compatta e con grandi talenti, servirà una gara di personalità”

In vista della gara di domani contro la Lazio, il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato in Conferenza Stampa:

“Bisognerà correre tanto, affrontare una grandissima squadra con grandissimi talenti, avere motivazioni elevatissime. Serviranno grande attenzione, corsa, motivazioni e cercare di fare una bella partita perché bisogna farla, con tutti questi ingredienti. Dobbiamo crescere nel gioco, bisogna avere più personalità quando abbiamo la palla. La Lazio oltre al talento puro di tanti giocatori ha tanta fisicità e compattezza. Sono la squadra che negli ultimi due anni, dopo la Juventus, in Italia ha vinto più trofei. Si stanno consolidando su altissimi livelli. Siamo in una condizione tale che tutte le partite per noi sono importantissime. Sappiamo di giocare contro una squadra fortissima, ma il nostro obiettivo è quello di fare grandi partite, perché solo così riesci ad essere competitivo. E poi, se lo meriti, puoi riuscire anche ad ottenere risultati buoni”

