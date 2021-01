CONFERENZA INZAGHI – “Ai ragazzi chiedo continuità nei risultati. Con Lotito ottimo rapporto, nessun problema per il rinnovo”

Domani riparte la Serie A. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi alla vigilia della gara Genoa-Lazio ha parlato in Conferenza Stampa:

Abbiamo visto la partita che abbiamo fatto a Milano, un’ottima partita con ottimo impianto di gioco sicuramente in determinate partite come questa con il Milan devi commettere errori zero, come la gara con il Napoli dove siamo stati meno belli ma con meno errori e abbiamo portato la vittoria a casa.

Per quanto riguarda Muriqi penso che in questi anni ci siamo già passati con altri giocatori, basta vedere il primo anno di Luis Alberto, di Caicedo e Milinkovic: sono giocatori nuovi che vengono da un’altra cultura e nazione, bisognerà avere pazienza sono convinto che alla lunga sarà un giocatore importante, adesso deve sentire la fiducia della piazza, dell’allenatore e della società, col tempo ci darà i frutti sperati.

La mia necessità e sogno è avere a disposizione tutti i giocatori, questo mi manca dalla ripresa a maggio dello scorso campionato. Domani avremo ancora qualche defezione, con la squadra stiamo valutando il da farsi, il nostro capitano Senad Lulic lo stiamo aspettando probabilmente a fine mese riuscirà a darci una mano, nel frattempo stiamo valutando con la società e il presidente.

Sappiamo che abbiamo qualche punto di ritardo, è innegabile. Sapevamo che la Champions ci avrebbe tolto qualche punto e forza fisica e mentale ma sono convinto che torneremo nella parte più importante della classifica. Col presidente ci siamo confrontati a Natale e Capodanno non c’è alcun problema tra di noi, era soddisfatto delle ultime prestazioni anche se deluso come noi dalla sconfitta a Milano. Per il rinnovo penso che troveremo un accordo senza nessun problema.

Di Caicedo se n’è parlato tantissimo, con lui ho un bellissimo rapporto, non c’è mai stato nessun problema. Tre giorni prima aveva fatto un’ottima partita col Napoli e ho pensato che a distanza di pochi giorni avremmo avuto qualche chance in più con Muriqi. Pereira si sta ambientando nel migliore dei modi, può coprire ruoli diversi. All’occorrenza può sostituire Luis Alberto, domani potrebbe anche fare il ruolo di Correa. E’ un grande professionista, si allena sempre al massimo e sta dando ottimi segnali.

Chiedo alla mia squadra di migliorare in campionato, della Champions ci penseremo quando sarà il momento (sfida con il Bayern). In campionato chiedo continuità, ricominciare a vincere e essere continui con i risultati più che con le prestazioni, sono i punti quelli che mancano. Del rinnovo se n’è cominciato a parlare ad agosto col presidente, è una persona di parola, io non lo vedo un grandissimo problema. Se ne sta parlando tanto ma per me non cambia nulla avere un contratto pronto subito o più in là. Dal 2020 non mi porterei ovviamente il covid, che è un problema grandissimo che ci ha penalizzato a livello calcistico ma soprattutto ha causato enormi danni all’umanità e purtroppo non siamo ancora riusciti a sconfiggerlo.

