La Lazio ritrova Acerbi e Leiva

Come riportato dal Corriere della Sera, Acerbi e Leiva recuperano e potranno essere disponibili contro il Genoa.

Non è certo che entrambi vengano schierati dal primo minuto ma hanno lavorato nel primo allenamento con tutta la squadra. Sono il presente della Lazio, come mostrano i risultati, ma bisogna chiedersi se potranno essere decisivi anche in futuro: Leiva prossima settimana compirà 34 anni e Acerbi tra circa un mese 33. Sul brasiliano ci sono molti dubbi a livello fisico, qualora Inzaghi decidesse di schierarlo titolare (l’alternativa sarebbe Escalante) verrebbe accompagnato da Lazzari e Marusic sulle fasce, insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni. Per quanto riguarda Acerbi, a Genova potrebbe giocare centrale insieme a Patric e Radu, oppure centrosinistra con Hoedt.

Il capodanno laziale si è aperto con la gaffe della Lega che nel post di auguri ha raffigurato un giocatore per ogni squadra, dimenticando la Lazio. Successivamente è arrivata la correzione, aggiungendo Immobile, e le scuse.

