CorSera | Luis Alberto a caccia della terza rete consecutiva

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio ha giocato contro il Genoa 100 partite, di cui 37 vittorie a testa e 26 pareggi. In totale fra campionato e Coppa Italia, il Genoa è avanti 48 a 46. Luis Alberto ha realizzato un goal in tutte e due le ultime partite (Napoli e Milan): miniserie positiva riuscita 3 volte nel 2017-2018, senza chiudere il tris. Per quanto riguarda Ciro Immobile, il giocatore dal 20 luglio segna sempre in trasferta fra campionato e Champions; l’attaccante ha segnato i primi cinque goal con la maglia del Genoa nel 2012-13 e da avversario ne ha realizzati 9 contro i rossoblu, sua vittima preferita dopo la Sampdoria (a cui ne ha fatti 12).

