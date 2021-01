FORMELLO – Acerbi e Leiva tornano dal primo minuto, davanti Caicedo preferito a Muriqi

Vigilia del primo impegno del 2021 per la Lazio di Simone Inzaghi che oggi pomeriggio ha svolto la rifinitura a Formello prima di partire verso Genova in aereo. Il tecnico può contare sui recuperi di Acerbi e Leiva dal primo minuto mentre partirà dalla panchina Luiz Felipe. Ancora indisponibili Correa, Fares e Parolo oltre al lungodegente Lulic. Rispetto alla trasferta di Milano con i rossoneri che ha chiuso il 2020 ci sarà un cambio per reparto. In difesa si riprenderà le redini Francesco Acerbi in mezzo con Patric e Radu ai suoi lati, l’ex Sassuolo ha smaltito il problema muscolare e manderà in panchina Hoedt. Recuperato anche Luiz Felipe che però non sarà rischiato in vista dei prossimi impegni. Fra i pali ormai non c’è più un ballottaggio con Pepe Reina sempre più leader. In mezzo al campo la novità è il ritorno di Lucas Leiva, il regista brasiliano sarà affiancato da Milinkovic e Luis Alberto mentre sulle corsie esterne poche scelte per il mister che conferma Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Davanti Ciro Immobile è intoccabile e giocherà in coppia con Caicedo. L’equadoregno è sempre stato provato nella formazione titolare, le polemiche delle scorse settimane sono superate ma rimane ancora in bilico il suo futuro in biancoceleste. Verso la panchina quindi Muriqi ancora alla ricerca di un sorriso nella sua avventura capitolina.

