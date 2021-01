GdS | Chi parte, chi resta. La Lazio sceglie: Caicedo o Muriqi?

Le mosse di mercato dipendono dal risultato del ballottaggio Caicedo–Muriqi per sostituire Correa, fuori per almeno una decina di giorni. La scelta di Inzaghi comporterà anche una precisa indicazione sulla gerarchia del reparto avanzato e, conseguentemente, le future mosse di mercato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scorsa estate Caicedo era già pronto a salutare la Lazio per giocare nel Qatar ma lo stesso club si era tirato indietro nelle trattative finali. Nel mentre la Lazio acquista Muriqi a quasi 20 milioni di euro, con lo scopo di farlo diventare il terzo attaccante della rosa. Con l’inizio del campionato invece è stato il giocatore ecuadoriano a sorprendere e, con l’apertura del mercato, alcune squadre, tra cui Fiorentina e Qatar, sarebbero interessate a lui. Caicedo, schierato a Formello per preparare la gara di domani contro il Genoa, se scendesse in campo a Marassi smentirebbe le voci di mercato (restando alla Lazio) e metterebbe anche fine alle ipotesi di contrasto con Inzaghi, dovuti al mancato utilizzo del giocatore nella gara contro il Milan.

Per quanto riguarda Muriqi, il giocatore non è ancora riuscito a dimostrare il proprio valore: nel corso di questi mesi l’attaccante è stato fuori per un doppio infortunio muscolare e covid. Finora Inzaghi lo ha schierato titolare solamente in tre gare, ma ci sono notevoli possibilità che resti alla Lazio con Caicedo fino a giugno.

