GdS | Pereira studia la svolta: ”Sono pronto a scattare”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex United vuole trovare un ruolo da protagonista nella Lazio. Ieri il giocatore biancoceleste ha festeggiato per la prima volta il suo 26esimo compleanno nella Capitale, dove è arrivato la scorsa estate. Nonostante alcuni momenti interessanti, sembra che il giocatore biancoceleste non abbia ancora dimostrato il valore che tutti si aspettavano da lui e il 2021 potrebbe dare lui l’impulso per far si che ciò avvenga.

Nella giornata di ieri si è allenato a Formello e, tornato a casa, ha festeggiato il compleanno con la compagna, alla quale ha dedicato un post su Instagram. A Marassi partirà dalla panchina ma è molto probabile che entri in partita in corso, a causa delle tante assenze (Correa e Fares fuori fino a metà gennaio, Parolo e Luiz Felipe potrebbero tornare contro la Fiorentina, Lulic ancora non definito ma si saprà meglio nelle prossime settimane).

