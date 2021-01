Genoa, i convocati i Ballardini: out Pandev, Sturaro e Pellegrini, ce la fa Zapata

Sono stati resi noti i convocati di Ballardini per la sfida di domenica contro la Lazio. Per il Genoa, oltre alla conferma dell’assenza di Sturaro a seguito dell’ultimo infortunio, tra i non convocati c’è anche Pandev. Rientra, invece Zapata, in dubbio negli ultimi giorni.

Ecco la lista dei convocati di Ballardini:

Portieri: Paleari, Perin, Zima

Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc

Attaccanti: Destro, Pjaca, Scamacca, Shomurodov

