Genoa-Lazio, contro il Grifone l’ultima trasferta del 2020 per i tifosi biancocelesti

L’ultima sfida a Marassi risale al 23 febbraio 2020, trasferta difficile e ostica ma non per quella Lazio che ha incantato tutti durante il periodo di immenso splendore, fatto di successi tutt’altro che scontati. In quell’occasione la squadra di Simone Inzaghi sconfisse il Genoa di Davide Nicola con il risultato di 2-3, grazie alle reti di Marusic (che ancora occupava la fascia destra), Immobile e Cataldi. A sostenere la squadra, con tanto di coreografia e striscione “Ad victoriam”, i quasi 5 mila tifosi arrivati da Roma esaltati dalle soddisfazioni che i biancocelesti riuscivano a regalare partita dopo partita. Quella di Genova, risulta ad oggi essere l’ultima trasferta del 2020 per i sostenitori laziali, che a causa della pandemia, si sono visti negare la possibilità di seguire la propria squadra del cuore in casa e fuori all’interno stadi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: