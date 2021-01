La Serie A conta le perdite del mancato botteghino: ecco i dati della Lazio

Dopo il calo del valore dei titoli azionari a causa della pandemia, la Serie A è costretta a contare le perdite derivanti dal mancato incasso al botteghino generato dalla chiusura degli stadi. Come riportato da La Stampa, la Juventus è stato il club più colpito (80 milioni), seguita da Inter (-60 milioni) e Milan (-40 milioni). Anche in casa Lazio, la situazione rimane gravissima con i capitolini obbligati a rinunciare, come l’Atalanta, a 20 milioni di euro.

