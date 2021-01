Lazio, un indizio di mercato arriva via social?

Gli indizi di mercato arrivano da voci, sondaggi, dichiarazioni, ma non solo. Sui social, infatti, il calciatore serbo Dimitrije Kamenović ha iniziato a seguire la pagina Instagram ufficiale della S.S.Lazio. Attualmente il giocatore ricopre il ruolo di difensore nel Čukarički, dove è stato ingaggiato nel 2018. Classe 2000, Kamenović (attualmente in forza al Cukaricki) potrebbe essere l’esterno per rinforzare la fascia sinistra biancoceleste alle prese con i dubbi sul rientro di Lulic e lo stop di Fares.

