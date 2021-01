Mauri, capo ufficio stampa Lega Serie A sul “caso Immobile”: “È stato un problema tecnico con photoshop. Abbiamo chiesto scusa alla Lazio, Lotito era risentito”

La prima “gaffe” del nuovo anno alla Lazio è servita. Nella giornata di ieri, infatti, i profili social della Lega Serie A hanno pubblicato un post di presentazione del 2021 dove erano presenti gli esponenti delle 20 squadre, ad eccezione della Lazio. Solo successivamente, poi, il post è stato modificato inserendo Immobile, la Scarpa d’Oro, nell’immagine con la Lega Serie A che ha rivelato come l’errore fosse frutto di un problema tecnico. A distanza di ventiquattro ore, a chiarire del tutto la situazione, attraverso i microfoni di Radio Incontro Olympia ci ha pensato il capo ufficio stampa della Lega Serie A Tiziano Mauri: “Già da ieri sera rispondevo via mail a vari tifosi laziali che mi chiedevano spiegazioni. Purtroppo è stato un errore, gli errori capitano, l’importante è accorgersene e porre subito rimedio. È stato un errore prima tecnico, mi hanno spiegato che quello è un collage dove c’erano i 20 personaggi decisi tramite una lista validata. La lista l’abbiamo validata noi, mentre la grafica dei social è affidata ad un’agenzia. È successo che nell’estrazione di photoshop si è perso il livello d’Immobile. L’attaccante della Lazio non è qualcuno che ci è sfuggito, è la Scarpa d’Oro e l’abbiamo premiato come il miglior attaccante della scorsa stagione. Devo dire anche che l’agenzia che cura la grafica social è di Milano e il grafico è un appassionato di tecnologia che non ama il calcio. Il primo ad accorgersi è stato un mio collega che ci ha chiamato l’agenzia. Le proteste dei tifosi laziali sono arrivate dopo un po’, ma noi dopo un quarto d’ora già ci eravamo accorti di tutti. In 0gni caso, con i tempi veloci dei social l’immagine è stata presa e ripubblicata. Abbiamo contattato la Lazio e ci siamo scusati con Lotito ha seguito in prima persona la vicenda. Ci ho parlato anche io ieri, era risentito ma ha compreso l’errore ed accettato le scuse. È stato un errore palese, nessuno che lavora nella nostra macchina dei social può farlo deliberatamente anche perchè rischia il licenziamento. Ritorno allo stadio? Ci piacerebbe molto, siamo in continuo contatto con le istituzione, ma i segnali che arrivano in risposta non sonio di conforto. La partita con i tifosi è un’altra cosa. Le stesse società ci chiedono una sensibilizzazione sul tema per riportare i tifosi. Riportare i tifosi allo stadio significherebbe lasciarsi il Covid alle spalle. A differenza dei cinema e i teatri abbiamo predisposto un protocollo molto dettagliato, speriamo che in piccole quantità si possano riaprire al più presto”.

