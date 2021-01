Premier League, un’altra gara rinviata per Covid

Il coronavirus non dà tregua alla Premier League. Il Fulham, che già aveva visto il rinvio del match con il Tottenham, non scenderà in campo neanche per questa giornata di campionato. Burnley-Fulham, infatti, è stata rinviata a causa dell’aumento dei casi da coronavirus nella formazione di Scott Parker. La conferma è arrivata anche dalla stessa società del Fulham.

We can confirm that tomorrow’s away fixture at Burnley has been postponed.#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 2, 2021

