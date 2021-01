Rinnovo Inzaghi, attesa la fumata bianca: le cifre dell’accordo

Lo ha anticipato lo stesso tecnico Inzaghi poco fa in Conferenza: “Con il presidente troveremo l’accordo per il rinnovo senza problemi” . Adesso giungono ulteriori conferme. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il suo profilo twitter ha infatti fornito ulteriori dettagli in merito all’accordo che sta per essere raggiunto tra Lotito e Inzaghi: “Dopo la Befana prevista la fumata bianca. Nuovo stipendio da €2,3M netti a stagione più bonus (premio Champions da 500mila euro)”

Tutto ok per il rinnovo di Simone #Inzaghi con la #Lazio. Dopo la Befana prevista la fumata bianca. Nuovo stipendio da €2,3M netti a stagione più bonus (premio Champions da 500mila euro). La conferma del tecnico in conferenza: “Credo che troveremo un accordo senza problemi” — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2021

