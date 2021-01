SOCIAL | La top 11 dei giocatori più preziosi della Serie A: un biancoceleste nella formazione – FOTO

E’ tempo di calciomercato, lunedì 4 gennaio avrà inizio questa nova sessione invernale che si prospetta ricca di sorprese, ma con investimenti per nulla elevati viste le difficoltà generali a livello finanziario, dovute alla situazione attuale. Nonostante ciò, Transfermarkt.it ha reso nota la formazione dei giocatori con più valore della Serie A, una top 11 con formata da volti noti del nostro campionato i cui prezzi sono semplicemente da capogiro. E’ Sergej Milinkovic Savic uno dei due centrocampisti in formazione, giocatore della Lazio che secondo l’esperto sito di mercato ha aumentato il proprio prezzo di 5 milioni, arrivando ad un valore totale di 70 milioni. Il serbo rappresenta dunque uno dei tanti gioielli presenti nella squadra di Inzaghi, che difficilmente vorrà privarsi della sua qualità, vista il ruolo e l’importanza che ricopre per Società e tifosi.

Di seguito il post della pagina ufficiale Twitter di Transfermarkt.it che riporta a top 11:

Barella e Hakimi sono le new entry della formazione dei più preziosi 💎 della Serie A .#TMdatabase #ValoriDiMercato pic.twitter.com/JCrHGQ3GZH — Transfermarkt.it (@TMit_news) January 2, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: