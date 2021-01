15° SERIE A | GENOA-LAZIO 0-1 (15′ Immobile)

🇮🇹 15° #SerieA | ⚽ #GenoaLazio | 🗓️ 03/01/2021 | ⌚ 15:00 | 🏟 Stadio Ferraris | 📍 #Genova | 📺 #Sky | ⚖️ #Calvarese | 🌦️ 6°

PARTITI! Inizia il nuovo anno di Genoa e Lazio. Biancocelesti che danno il via alla gara!

5′ – OCCASIONE LAZIO! Ciro Immobile crossa in area di rigore per Lazzari. L’esterno biancoceleste prova la conclusione ma viene ostacolato da Czyborra: l’arbitro Calvarese fa proseguire il gioco.

10′ – Lazio ancora in avanti con Lazzari che prova il cross in area: il pallone arriva nella zona di Marusic ma un difensore del Genoa devia il colpo di testa del montenegrino e manda in calcio d’angolo.

13′ – CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO!!! L’arbitro Calvarese concede il calcio di punizione dal limite dell’area. Il Var lo richiama e, dopo aver rivisto l’episodio, viene concesso il penalty visto che il fallo di Zapata su Milinkovic avviene sulla riga dell’area di rigore!

15′ – LAZIO IN VANTAGGIOOO!!!!! Ciro Immobile trasforma dagli undici metri spiazzando Perin, e porta in vantaggio i biancocelesti. Primo gol del 2021 di Immobile. Siamo avanti: 0-1!

21′ – Dopo la reazione del Genoa, ora i biancocelesti hanno ripreso in mano la gara e vanno vicini al raddoppio: Radu dalla sinistra tenta il cross, ma la traiettoria cambia e diventa quasi un tiro, smanacciato da Perin.

23′ – ANCORA UN’OCCASIONE PER LA LAZIO! Milinkovic, su calcio di punizione, va vicino al 2-0: il pallone, che sorvola la barriera, esce non di molto dal palo alla destra del portiere rossoblù.

31′ – Lazio che continua a spingere: Lazzari, dalla destra, tenta la conclusione da posizione defilata, ma il tiro termina fuori dallo specchio della porta.

33′ – Prima sostituzione in casa Genoa! Problemi per Zapata che non riesce a continuare. Al suo posto entra Radovanovic.

35′ – Si affaccia in avanti il Genoa. Destro, da posizione defilata, prova la conclusione di sinistro, ma Radu mura l’attaccante ex Roma concedendo il calcio d’angolo.

40′ – OCCASIONISSIMA LAZIO! Cambio gioco di Milinkovic perfetto sui piedi di Immobile. Ciro per non farsi riprendere dai difensori, calcia di sinistro, ma la conclusione termina fuori.

42′ – Verticalizzazione del Genoa ed imbucata per Pjaca che, seguito da Lazzari, tenta la conclusione sul primo palo, ma Reina è attendo e para con le ginocchia. Il pallone poi termina in calcio d’angolo.

43′ – PRIMO GIALLO LAZIO! Patric sgambetta sulla destra Zappacosta: Calvarese fischia calcio di punizione e ammonisce il difensore spagnolo.

45′ – Concessi due minuti di recupero prima del termine della prima frazione.

FINE PRIMO TEMPO! Dopo i 120 secondi di recupero, l’arbitro Calvarese manda le squadre negli spogliatoi. Lazio in vantaggio all’intervallo, con la rete, su calcio di rigore, di Ciro Immobile al 15′.

