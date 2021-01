Bayern Monaco, vittoria in rimonta contro il Mainz e ancora al comando in Bundesliga

La prossima avversaria della Lazio in Champions League, nella 14° di Bundesliga batte 5-2 il Mainz restando al comando della classifica. Nel primo tempo passano in vantaggio gli ospiti, quando al 32′ Burkardt supera Neuer in contropiede. Al 44′ arriva addirittura il raddoppio del Mainz, con il colpo di testa di Hack su assist di Brosinski. Nel secondo tempo arriva la reazione dei bavaresi e già dopo 5 minuti accorciano le distanze con Kimmich. Al 55′ Sané pareggia i conti, mentre Sule al 70′ la ribalta. La chiude il solito Lewandowski con una doppietta, prima su calcio di rigore al 76′, e dopo su assist di Muller all’83’. La squadra di Flick resta ancora in vetta alla classifica con 33 punti, a +2 sul Lipsia secondo.

