CorSera | Mercoledì incontro Caicedo-Fiorentina, ecco i dettagli dell’affare

Campo ma non solo. La Lazio inizierà il proprio 2021 sul campo del Genoa al Ferraris ma le antenne sono sempre dritte per quanto riguarda il calciomercato. Il nome più caldo, in uscita, è sempre quello di Felipe Caicedo. Come riporta Il Corriere della Sera, mercoledì mattina, nell’imminenza di Lazio-Fiorentina, gli avvocati dell’ecuadoriano incontreranno a Roma il d.s. viola Pradè, che ufficializzerà l’offerta da inoltrare al club biancoceleste. Saranno gli stessi agenti del giocatore a parlarne con Tare; all’incontro dovrebbe partecipare lo stesso Caicedo, che ribadirà la volontà di andare via. L’offerta della Fiorentina dovrebbe essere di 5 milioni, su questa base potrà svilupparsi una trattativa anche in base alla volontà di Lotito.

