CorSera | Recuperati Leiva e Acerbi: saranno titolari contro il Genoa

Le sensazioni positive di Capodanno vengono confermate dall’allenamento di rifinitura: la Lazio recupera per la trasferta di Genova sia Acerbi che Leiva, che saranno titolari. Il difensore al centro della retroguardia, con Patric sulla destra e Radu sulla sinistra; il brasiliano in mezzo al centrocampo tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Non ci sono dubbi sulle fasce, essendone rimasti solo due dopo che Anderson è stato definitivamente bocciato: sulla destra toccherà a Lazzari, sulla sinistra a Marusic. Confermato Reina in porta, è stato risolto anche il dubbio legato al partner di Immobile in attacco (Correa è infortunato): sarà Caicedo a giocare con Ciro, mentre Muriqi partirà dalla panchina. Buone notizie da Luiz Felipe, che si è allenato finalmente sul campo e troverà posto in panchina.

Corriere della Sera

