Fiorentina, Pradè pensa già alla Lazio: “Mercoledì partita difficile contro una squadra forte”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, al termine del pareggio per 0-0 in casa contro il Bologna, ha parlato attraverso i canali ufficiali della Fiorentina intervenendo anche sul prossimo match che vedrà i viola affrontare la Lazio all’Olimpico in programma il 6 gennaio ore 15:00. Le sue parole:

“Siamo partiti molto bene già da subito. Non abbiamo preso gol neanche oggi, la squadra si sta trovando e sta trovando anche i giusti meccanismi, peccato non averla vinta. Mercoledì già si rigioca, sarà una partita difficile e molto importante contro una squadra forte come la Lazio, noi andiamo avanti. La squadra sta trovando consapevolezza, dobbiamo trovare un’identità e portarla avanti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: