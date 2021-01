Genoa, Ballardini: “Buonissima partita contro una grande squadra. Risultato meritato”

Termina 1-1 Genoa-Lazio, gara valida per la 15′ giornata di Serie A Tim. Il tecnico dei genoani Davide Ballardini, commenta così, ai microfoni di Sky, il pareggio: “Abbiamo disputato una buonissima partita contro una grande squadra e ci teniamo stretti la prestazione. Siamo partiti timorosi, poi man mano che la partita è andata avanti abbiamo guadagnato consapevolezza e siamo riusciti a fare bene. Nel secondo tempo il risultato è senz’altro meritato. Prestazioni dei singoli? Gli attaccanti devono darsi da fare nelle due fasi, i centrocampisti e gli esterni devono mettere quantità. Per questo ribadisco che abbiamo fatto una grande gara. Stupito da Shomurodov e Destro? Assolutamente no, Eldor lo vedo quotidianamente in allenamento e Matteo è sempre stato un giocatore di grande talento; oggi è rimasto sempre dentro la partita“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: