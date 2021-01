Genoa, Destro: “Riprendere gare contro una grande squadra non è mai facile, stiamo giocando bene”

Ai microfoni di Sky Sport Mattia Destro ha commentato il pareggio casalingo del Genoa contro la Lazio: “Partita tosta, il rigore iniziale ci ha messo in difficoltà. Stiamo giocando bene, finora col cambio di allenatore, abbiamo fatto belle gare. Riprendere questo tipo di partite contro una grande squadra non è mai facile. La dedica del mio gol? A mia moglie e mio figlio, come sempre“.

