Genoa-Lazio, Acerbi all’intervallo: ”Dobbiamo fare il secondo goal”

Alla fine del primo tempo, Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”La ripresa non si gestisce dobbiamo continuare a cercare di fare gioco anche in questo campo che per adesso regge abbastanza, però dobbiamo fare il secondo. Dobbiamo continuare a macinare perché è la prima partita dell’anno e sono partite insidiose. Fuori casa il Genoa non si arrende mai, potresti andare in difficoltà”.

