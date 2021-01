Genoa-Lazio, Inzaghi : “Siamo delusi. Peccato non aver segnato il secondo gol nel primo tempo”

Al termine di Genoa-Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato Simone Inzaghi : “Abbiamo approcciato bene con un ottimo primo tempo dove abbiamo segnato solo una rete. Il grande demerito è stato non saper soffrire il quarto d’ora dove abbiamo preso il gol. Andiamo via delusi, ma non abbiamo tempo perchè tra qualche giorno affrontiamo una Fiorentina in crescita. Acerbi e Leiva sono rientrati e oggi e hanno fatto una buona gara, ora manca qualche altro giocatore importante come Correa, Lulic e Fares. Dobbiamo mantenere le nostre certezze capendo che non stiamo raccogliendo. Serve lavorare su noi stessi evitando gli errori come oggi sul gol. La Fiorentina è una squadra in ripresa allenata da un ottimo allenatore con giocatori insidiosi e dovremo fare un’ ottima partita“.

Il tecnico piacentino è poi intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove meritavamo di fare un gol in più. Nella ripresa il Genoa il Genoa è rientrato meglio e non siamo stati bravi a soffrire concedendo un gol che una squadra come noi non può subire. Andiamo via delusi perchè volevamo i tre punti. Sono deluso perchè la squadra nelle ultime tre gare ha fatto prestazioni buone, ora però testa alla Fiorentina, una formazione molto pericolosa. Avevamo fuori Correa, Lulic e Fares che sono importanti per le rotazioni. Sono tornati a disposizione Leiva e Acerbi, ora attendiamo gli altri rientri. Siamo ad un terzo del campionato, abbiamo tempo per recuperare e dobbiamo farlo. La classifica non è bella, ma eliminando gli errori migliorerà. Per il rinnovo non ci sarà problema, ma al di là di questo l’importante è tornare a fare i tre punti“.

