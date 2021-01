Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali

Genoa–Lazio è la prima gara che i biancocelesti disputeranno in questo 2021: ad attendere gli uomini di Inzaghi, ci sarà il Genoa dell’ex biancoceleste Ballardini. Alla Lazio servono i tre punti, sia per cancellare la beffa di San Siro, che per riavvicinarsi ai primi quattro posti della classifica. Il Genoa è invece reduce dalla vittoria in trasferta contro lo Spezia: secondo successo in campionato per i rossoblù, che mancava addirittura dalla prima giornata. Quest’oggi, allo Stadio Luigi Ferraris, ci saranno in palio punti pesanti per entrambe le squadre. Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro.

Allenatore: Davide Ballardini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi

