Genoa-Lazio, Reina: “Dobbiamo migliorare perchè siamo in un momento decisivo della stagione”

Al termine di Genoa-Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Pepe Reina : “La partita è andata come l’abbiamo preparata, dominata e sotto molti punti di vista fatta e non subita. Dovevamo controllare le palle lunghe e le seconde palle e su una di queste hanno segnato. Dobbiamo migliorare e crescere perchè siamo in un momento della stagione decisivo. Dobbiamo essere consapevoli che non si può sbagliare più e dobbiamo riagganciarci al più presto. Nell’intervallo sapevamo che avremmo sofferto non segnando il secondo gol, non è cercare gli alibi ma con un campo così non è facile essere concreti negli ultimi metri. Con il Napoli abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire anche se era una gara di versa da oggi, con il Milan poteva vincere chiunque e poteva vincere chiunque. Oggi è stata una partita preparata così e dovevamo stare attenti su una situazione come quella del gol. Non possiamo avere la testa sugli altri, dobbiamo fare il nostro. Guardare gli altri è un dispendio di energie inutile. Dobbiamo crescere come gruppo, non mollare e avere voglia di riscatto già contro la Fiorentina”.

