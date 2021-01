Genoa, Zappacosta: “Abbiamo tenuto un grande ritmo per mettere in difficoltà la Lazio”

Intervenuto ai microfoni di Genoa Channel, il difensore del Genoa Davide Zappacosta ha analizzato l’1-1 di Marassi contro la Lazio: “Nel secondo tempo abbiamo avuto più cattiveria, che invece è mancata in altre gare. Giocavamo contro una grande squadra ed il ritmo che abbiamo tenuto è stato ottimo, per questo siamo riusciti a metterli in difficoltà“.

