PAGELLE – Immobile e Caicedo i migliori. Leiva si fa saltare come un birillo, Lazzari disastroso

Reina 6 – Il momento più emozionante della sua gara è quella uscita aerea sul finale del primo tempo, ci eravamo dimenticati che un portiere potesse farlo. Incolpevole sul pareggio di Destro.

Patric 5,5 – Gioca tranquillo fino al quarantesimo quando ha cinque minuti da brivido. Prima si prende un giallo evitabile su Zappacosta e poi rischia tantissimo in scivolata a metà campo, inevitabile la sostituzione all’intervallo.

Dal 46′ Luiz Felipe 5 – Se lui era il titolare su cui costruire la difesa bisogna avere il coraggio di fare un passo indietro. Giocatore discontinuo sotto il profilo fisico e di rendimento. Rimane nella terra di nessuno nel contropiede del pareggio.

Acerbi 5,5 – Non può essere sempre il salvatore della patria. Oggi affonda con tutta la barca sembrando un difensore qualunque fra le maglie rossoblu che si infilavano da ogni dove.

Radu 5,5 – Sfiora la prima rete stagionale con un cross che Perin ha smanacciato fuori dallo specchio. Prova a tenere dritta una baracca che barcolla pericolosamente nella ripresa. Il pareggio nasce da un suo cross sbagliato, provvidenziale una sua opposizione su Shomurodov.

Lazzari 4 – Lontano parente del giocatore visto nella scorsa stagione. Passi il liscio nel primo tempo, imperdonabile come sbaglia l’occasione davanti Perin nella ripresa: ne ha la personalità di calciare in porta ne passa decentemente il pallone a Caicedo. In tutto ciò anche 0 cross serviti ai compagni.

Milinkovic 5,5 – Si procura il rigore del vantaggio più per una follia di Zapata che per meriti propri e ci prova su punizione. Troppo poco per un giocatore del suo livello che deve ancora dimostrare di essere un leader. Oggi doveva fare qualcosa di più e non appiattirsi al livello degli altri.

Dall’80’ Pereira SV

Lucas Leiva 5 – Forse è il caso di prendere atto che inizia a non essere più il giocatore delle scorse stagioni. Ci prova ma se la squadra non lo segue anche il brasiliano deve alzare bandiera bianca. Perchè non fai il fallo nel contropiede del pareggio?

Dal 69′ Escalante 5 – Un giallo, qualche appoggio banale e troppo poco altro.

Luis Alberto 5,5 – Si accende poco e male complice una squadra che nella ripresa si schiaccia e si allunga troppo. Lo spagnolo non ha la forza e il carisma per ricalibrare l’assetto finendo per adeguarsi al piattume generale.

Dall’89’ Akpa Akpro SV

Marusic 5,5 – Errori non commette così come non ha meriti. Emblemativo vederlo schiacciato sulla linea dei difensore nella ripresa quando sostanzialmente gioca da terzino basso di contenimento.

Caicedo 6,5 – Pulisce palloni e fa salire la squadra, se poi i compagni gli servissero dei palloni decenti avrebbe anche potuto segnare. Perderlo sarebbe un errore imperdonabile.

Dall’80’ Muriqi SV

Immobile 6,5 – Torna sul dischetto dopo l’errore di Milano ma stavolta è glaciale nello spiazzare Perin. Sfiora la doppietta dopo un controllo galattico, poi la Lazio si spegne e diventa un predicatore nel deserto.

All. Inzaghi 4 – Una partita buttata, l’ennesima della stagione. E’ evidente che il suo obiettivo era la Champions ma l’andamento in campionato è inaccettabile. Sempre gli stessi errori fra interpretazione della partita e sostituzioni che non cambiano nulla.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: