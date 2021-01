Scuola, Snals: ”Rischiosa la riapertura il 7, si rinvii la decisione al 18”

Come riportato da corriere.it, dal 7 gennaio 2021 le scuole secondarie ripartono con la didattica al 50%. In una nota il Viminale annuncia: ‘‘Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell’attività didattica in presenza. I prefetti hanno tenuto conto anche dell’ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%’‘.

Per far si che la riapertura avvenga, limitando le possibilità di assembramenti degli studenti all’entrata e all’uscita dall’aula, sono previsti dei rinforzi nei trasporti pubblici e riorganizzazioni degli orari. Per molti giorni si è consumato il dibattito sulla possibile riapertura delle scuole medie e superiori. In merito gli esperti dell’Iss hanno realizzato uno studio per valutarne l’impatto. Gianna Fregonara spiega: ”Non c’è una parola definitiva. Allo stato attuale delle conoscenze, le scuole sembrano ambienti relativamente sicuri purché vengano adottate le precauzioni ormai consolidate. L’impatto della chiusura e della riapertura delle scuole sulle dinamiche epidemiche rimane ancora poco chiaro”.