Serie A, alla Juventus il posticipo della 15° contro l’Udinese

AGGIORNAMENTO- La Juventus batte 4-1 l’Udinese nel posticipo della 15° di Serie A. Dopo il gol annullato a De Paul per fallo di mano, la sbloccano i padroni di casa al 31′ con Cristiano Ronaldo. Al 49′ arriva il raddoppio di Chiesa e a 20 minuti dalla fine è il turno ancora del portoghese in maglia 7 che cala il tris. Al 90′ accorcia l’Udinese con Zeegelaar. Poco dopo, allo scadere trova il gol anche Paulo Dybala. La squadra di Pirlo, con i 3 punti di questa sera, si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Napoli ed a -10 dal Milan primo in classifica, che affronterà nella prossima giornata.

Termina 0-2 il match delle 18:00 tra Benevento e Milan. Gli ospiti vanno in vantaggio al 15′ del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Kessie per un fallo su Rebic. Al 49′ i rossoneri raddoppiano con un tiro a giro del portoghese Leao che non lascia scampo a Montipò. Pochi minuti più tardi, al 61′, le streghe hanno l’opportunità di accorciare le distanze e di riaprire la gara ma Caprari, che prima si guadagna il penalty, fallisce clamorosamente dagli 11 metri gettando la palla fuori. Il Milan, dopo la vittoria dell’Inter contro il Crotone per 6-2, resta primo in classifica con 37 punti.

