Anticipazioni nuovo DPCM: zona bianca, ecco come funziona

Come riportato da corrieredellosport.it, dal 15 gennaio si ipotizza la creazione di una nuova fascia con regole meno stringenti: bar e ristoranti potrebbero riaprire senza limitazioni di orario. Nelle festività natalizie l’Italia è stata divisa in tre fasce (zona rossa, zona arancione e zona gialla), ma potrebbe arrivarne presto una quarta: la zona bianca. In questa particolare fascia, che potrebbe essere attiva dal 15 gennaio, molte attività -cinema, bar, ristoranti e molte altre- potrebbero riaprire senza limitazioni di orario, ma rispettano le norme anti-Covid in corso. L’idea è frutto del confronto tra il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, e alcuni membri del CTS. Saranno questi ultimi a decidere le Regioni che potrebbero diventare zona bianca: l’indice RT deve essere inferiore allo 0,5, anche se gli argomenti di discussione riguardano altri parametri come la pressione delle strutture ospedaliere e, in particolare, dei reparti Covid. Lo stesso Franceschini ha dichiarato: “Poiché la zona gialla ha limiti enormi, a cominciare dal coprifuoco, facciamo una zona bianca, nella quale si accede sotto un certo indice Rt di trasmissione dei contagi”. Una proposta che avrebbe convinto il premier Conte e che potrebbe già passare nel prossimo Dpcm. Teatri, cinema, musei, sale da concerto, tutti i luoghi di cultura e anche palestre e piscine senza più il vincolo del coprifuoco.

