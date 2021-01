Calciomercato, scambio Portanova-Rovella ai dettagli tra Genoa e Juventus: può guadagnarci anche la Lazio

Manca poco per il passaggio di Manolo Portanova al Genoa, un affare combinato con la Juventus che invece si è già assicurata il giovane rossoblù Rovella per 10 milioni. Il prezzo del cartellino dell’esterno bianconero, è invece di 7 milioni ed una sua eventuale cessione gioverebbe le casse della Lazio, in quanto detentrice del 10% del cartellino. Portanova infatti, è stato acquistato dalla Juventus nel 2017, un affare in cui la Società capitolina si è riservata tale possibilità che permette trarre beneficio, anche se in minima parte, dal suo trasferimento.

