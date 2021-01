Calciomercato, tutti pazzi per Zaccagni: resta vigile anche la Lazio

Come riporta il giornalista sportivo Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio account ufficiale Twitter, sono ore calde per il centrocampista Mattia Zaccagni. Il giocatore del Verona, in scadenza nel 2022, è corteggiato da molti Club di Serie A, tra cui Napoli, Milan ed Inter. La Società partenopea, sembra effettivamente essere la prima ad essersi mossa per il calciatore, offrendo 9 milioni più tre di bonus, proposta ritenuta non sufficiente dal Verona. Le due squadre milanesi invece, hanno suscitato interesse per Zaccagni, ma solo in previsione del mercato estivo, vista la poca possibilità al momento di effettuare investimenti, salvo in caso di qualche cessione. Come riporta Schira però, anche la Lazio rimane vigile su du lui, monitorando la situazione e attendendo risvolti che potrebbero rivelarsi vantaggiosi, ma per assicurarsi le sue prestazioni, la Società capitolina ha anch’essa bisogno di cedere qualche pedina per fare spazio in rosa. Una situazione che al momento rimane congelata, ma che potrebbe sbloccarsi in caso di novità importanti.

Questo il post del giornalista su Twitter:

Tutti pazzi per Mattia #Zaccagni: il gioiellino del #Verona (in scadenza 2022) fa gola a tutte le big. Il #Napoli nelle scorse settimane ha provato un’operazione stile Rrahmani offfrendo €9M + 3 di bonus. #Milan e #Inter lo seguono per l’estate. Vigile anche la #Lazio — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2021

