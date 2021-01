CdS | La Premier League prosegue nonostante il nuovo lockdown nel Regno Unito

Il primo ministro Boris Johnson, ha annunciato questa sera in diretta tv che il Regno Unito entrerà nuovamente in lockdown da domani martedì 5 gennaio. Una decisione drastica ma necessaria, vista la grave situazione in cui versa il Paese dovuta alla variante del Covid, che ha aumentato la contagiosità del virus dal 50% al 70%. L’eccessivo incremento dei contagi, costringe il governo alla chiusura immediata anche delle scuole, con le lezioni che verranno effettuate esclusivamente da remoto. Tutto sembra dunque fermarsi, ma non il calcio. La Premier League infatti, continuerà il suo regolare svolgimento e verrà quindi rispettato il calendario previsto dal campionato, senza alcuna interruzione nonostante la grave situazione.

