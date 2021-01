“Il pareggio non può dare soddisfazioni. La Lazio doveva raccogliere i tre punti a Genova, perché in trasferta la vittoria manca dalla partita contro lo Spezia. Mancano i punti in classifica, che attualmente non credo rispecchi il valore della Lazio. Manca qualcosa di quello spirito che abbiamo sottolineato la scorsa stagione, quando commentavamo una squadra che aveva voglia di vincere tramite lo spirito di gruppo. La differenza con lo scorso anno è che la Lazio costruisce meno. Non è un caso per esempio che prenda meno rigori, essendo meno presente in area avversaria.”

Sulla rete incassata dal Genoa ha poi aggiunto:

“Sono rimasto sbalordito per il gol subito ieri. Lo stesso Inzaghi ha detto di doverlo rivedere e ragionarci sopra. La squadra era troppo sbilanciata in avanti, in modo tatticamente poco intelligente. Il Genoa ha orchestrato il contropiede in modo perfetto, ma la Lazio è troppo esperta per subire un gol così. Magari senza quel contropiede la squadra avrebbe portato a casa il bottino pieno in modo risicato.”