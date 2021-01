Diritti tv Serie A, obiettivo: incassare più di un miliardo di euro a stagione

Come riportato dal corrieredellosport.it, nel bando per il triennio 2021/24 dei diritti tv di Serie A l’obiettivo è incassare più di un miliardo di euro a stagione. E’ prevista, infatti, la possibilità della creazione di un canale tematico gestito dalla Lega per incassare almeno 1.15 miliardi di euro a stagione.

Il tutto si svolgerà in tre fasi: l’invito a offrire dedicato ai broadcaster tradizionali, e qualora non si arrivasse all’assegnazione, la Lega terrà aperte le successive opzioni dedicate all’invito ad offrire per gli intermediari indipendenti e alle manifestazioni di interesse per creare il canale.

